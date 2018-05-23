BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, ''Gazze'de sözlerin uygulamaya geçme zamanı geldi. Gazze musluğunun açılması ve kapatılması sürdürülebilir bir strateji değil, ya bu döngüyü kırar ya da daha fazla ölüm riskiyle karşı karşıya kalırız. Gazze, büyük bulmacanın ayrılmaz bir parçası. Gazze'de herhangi bir girişimin başarılı olması tüm Filistinlileri birleştiren güvenilir siyasi bir anlayışa bağlı.'' dedi.

BM Güvenlik Konseyi'ni Kudüs'ten video konferans yoluyla bilgilendiren Mladenov, Gazze'de elektrik, su ve sağlık sistemlerinin kullanılamaz hale geldiğini belirterek kentin çöküşün eşiğinde olduğu uyarsında bulundu.

Gazze'de memurların maaşlarının halen ödenmediğine dikkati çeken Mladenov, Filistin hükümetinin Gazze'deki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Mladenov, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze sınırındaki protestolarda son bir ayda 11'i çocuk 76 Filistinliyi öldürdüğünü, 3 binden fazla kişinin de yaralandığını belirterek, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olayların en güçlü şekilde kınanması, İsrail'in orantısız güç kullanımından, Hamas'ın ise provokasyonlardan kaçınması gerektiğini söyledi.