HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Gazze'de sözlerin uygulamaya geçme zamanı geldi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 19:27 | Son Güncelleme

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov: - "Gazze'de sözlerin uygulamaya geçme zamanı geldi. Gazze musluğunun açılması ve kapatılması sürdürülebilir bir strateji değil, ya bu döngüyü kırar ya da daha fazla ölüm riskiyle karşı karşıya kalırız"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, ''Gazze'de sözlerin uygulamaya geçme zamanı geldi. Gazze musluğunun açılması ve kapatılması sürdürülebilir bir strateji değil, ya bu döngüyü kırar ya da daha fazla ölüm riskiyle karşı karşıya kalırız. Gazze, büyük bulmacanın ayrılmaz bir parçası. Gazze'de herhangi bir girişimin başarılı olması tüm Filistinlileri birleştiren güvenilir siyasi bir anlayışa bağlı.'' dedi.

BM Güvenlik Konseyi'ni Kudüs'ten video konferans yoluyla bilgilendiren Mladenov, Gazze'de elektrik, su ve sağlık sistemlerinin kullanılamaz hale geldiğini belirterek kentin çöküşün eşiğinde olduğu uyarsında bulundu.

Gazze'de memurların maaşlarının halen ödenmediğine dikkati çeken Mladenov, Filistin hükümetinin Gazze'deki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Mladenov, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze sınırındaki protestolarda son bir ayda 11'i çocuk 76 Filistinliyi öldürdüğünü, 3 binden fazla kişinin de yaralandığını belirterek, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olayların en güçlü şekilde kınanması, İsrail'in orantısız güç kullanımından, Hamas'ın ise provokasyonlardan kaçınması gerektiğini söyledi.

Bölgede başka bir savaşın yaşanmaması için acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Mladenov, şunları kaydetti:

''Gazze'de sözlerin uygulamaya geçme zamanı geldi. Gazze musluğunun açılması ve kapatılması sürdürülebilir bir strateji değil, ya bu döngüyü kırar ya da daha fazla ölüm riskiyle karşı karşıya kalırız. Gazze, büyük bulmacanın ayrılmaz bir parçası. Gazze'de herhangi bir girişimin başarılı olması tüm Filistinlileri birleştiren güvenilir siyasi bir anlayışa bağlı.''

PARTNER200 bin liralık tazminat davasında yeni gelişme200 bin liralık tazminat davasında yeni gelişme
Edirne'de 7 yaşındaki çocuk uyuşturucu krizine girdi! Ailenin doktora söyledikleri şoke etti!Edirne'de 7 yaşındaki çocuk uyuşturucu krizine girdi! Ailenin doktora söyledikleri şoke etti!
Şampiyon Galatasaray'ın bayrağı köprüye asıldıŞampiyon Galatasaray'ın bayrağı köprüye asıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü BMGK Filistin Gazze

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten art arda dövizle ilgili açıklamalar

Hükümetten art arda dövizle ilgili açıklamalar

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Muharrem İnce, dolar için 'tarihi çağrı yapacağım' dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle seslendi

Muharrem İnce, dolar için 'tarihi çağrı yapacağım' dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle seslendi

Meral Akşener'den flaş dolar açıklaması

Meral Akşener'den flaş dolar açıklaması

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

KKTC'de mide bulandıran olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı!

KKTC'de mide bulandıran olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı!

CHP'li Engin Altay'dan erken seçim için şaşırtan oy tahmini! Muharrem İnce'yi böyle harcadı!

CHP'li Engin Altay'dan erken seçim için şaşırtan oy tahmini! Muharrem İnce'yi böyle harcadı!

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: 1,8 milyar ümmet, Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi için dua ediyor

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: 1,8 milyar ümmet, Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi için dua ediyor

CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!

CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Edirne'de 7 yaşındaki çocuk uyuşturucu krizine girdi! Ailenin doktora söyledikleri şoke etti!

Edirne'de 7 yaşındaki çocuk uyuşturucu krizine girdi! Ailenin doktora söyledikleri şoke etti!

Yaşar Hacısalihoğlu, 24 Haziran seçimlerinin dolarla manipüle edildiğini vurguladı

Yaşar Hacısalihoğlu, 24 Haziran seçimlerinin dolarla manipüle edildiğini vurguladı

İYİ Parti’de art arda istifa! Naim Osman Erem ve Ali Kurt adaylıktan çekildi!

İYİ Parti’de art arda istifa! Naim Osman Erem ve Ali Kurt adaylıktan çekildi!

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

İstanbul'da D-100'de trafiği kilitleyen kaza!

İstanbul'da D-100'de trafiği kilitleyen kaza!

Çin'de görevli ABD'li diplomata 'sonik saldırı'!

Çin'de görevli ABD'li diplomata 'sonik saldırı'!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.