HABER

Gazze'de tıbbi malzeme krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 01:56 | Son Güncelleme

İsrail saldırılarında yaralı sayısının artması dolayısıyla ilaç ve tıbbi malzeme konusunda sıkıntı yaşanıyor

GAZZE (AA) - Abluka altındaki Gazze'de, İsrail saldırılarında yaralı sayısının artması nedeniyle tıbbi malzeme ve ilaç konusunda sıkıntı yaşandığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Eczacılık İdaresi Genel Müdürü Munir el-Berş, yaptığı açıklamada, Gazze'de yaralı sayısının artmasından dolayı ilaç ve diğer tıbbi malzemeler konusunda oldukça sıkıntı çektiklerini belirtti.

Berş, "Bizler şu anda en temel ilaçların tamamen bitmesi gibi çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Abluka altındaki Gazze'nin sağlık sisteminin kurtarılması gerektiğini vurgulayan Berş, tüm uluslararası sağlık örgütleri ve kurumlara "acil müdahale" çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 39'a yükseldi. Gösterilerde bugüne kadar 3 bin 500'den fazla Filistinli yaralandı.

AK Parti'den erken seçim açıklamasıAK Parti'den erken seçim açıklaması
Seçim kararının ardından dolarda son durum!Seçim kararının ardından dolarda son durum!
Erken seçime piyasaların ilk tepkisiErken seçime piyasaların ilk tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze Gazze'de sağlık krizi sağlık

En Çok Okunan Haberler

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir

Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Kılıçdaroğlu 24 Haziran erken seçiminde aday olmayacak! İşte ankette öne çıkan isimler

Kılıçdaroğlu 24 Haziran erken seçiminde aday olmayacak! İşte ankette öne çıkan isimler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yolcu otobüsü yoldan çıktı: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü yoldan çıktı: Çok sayıda yaralı var

Eski Bakan Ercan Vuralhan’ın öldürülme anı saniye saniye kamerada

Eski Bakan Ercan Vuralhan’ın öldürülme anı saniye saniye kamerada

PKK'ya darbe üstüne darbe!

PKK'ya darbe üstüne darbe!

Ardahan'da akıllara durgunluk veren kaçakçılık yöntemi! Otomobilin motoruna dana sokmaya çalıştılar!

Ardahan'da akıllara durgunluk veren kaçakçılık yöntemi! Otomobilin motoruna dana sokmaya çalıştılar!

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Hatay'da 'Kırmızı Bülten'le aranan Rus yakalandı

Hatay'da 'Kırmızı Bülten'le aranan Rus yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.