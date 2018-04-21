Gazze'de tıbbi malzeme krizi

GAZZE (AA) - Abluka altındaki Gazze'de, İsrail saldırılarında yaralı sayısının artması nedeniyle tıbbi malzeme ve ilaç konusunda sıkıntı yaşandığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Eczacılık İdaresi Genel Müdürü Munir el-Berş, yaptığı açıklamada, Gazze'de yaralı sayısının artmasından dolayı ilaç ve diğer tıbbi malzemeler konusunda oldukça sıkıntı çektiklerini belirtti.

Berş, "Bizler şu anda en temel ilaçların tamamen bitmesi gibi çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Abluka altındaki Gazze'nin sağlık sisteminin kurtarılması gerektiğini vurgulayan Berş, tüm uluslararası sağlık örgütleri ve kurumlara "acil müdahale" çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 39'a yükseldi. Gösterilerde bugüne kadar 3 bin 500'den fazla Filistinli yaralandı.