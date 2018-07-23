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Gazze'de UNRWA protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 11:57 | Son Güncelleme

Gazze'de UNRWA protesto edildi

Gazze'de Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) onlarca çalışanın işine son verme planı protesto edildi.

Gazze'deki UNRWA Çalışanları Birliğinin çağrısıyla kurum binasında toplanan onlarca çalışan, iş sözleşmelerinin iptal edilmesi planına tepki gösterdi.

Göstericiler, UNRWA Gazze Operasyonlar Müdürü Matthias Schmale'e istifa çağrısında bulundu.

Eylemde konuşan Birlik Başkanı Emir el-Mishal, "Eğer çalışan sayısının azaltılmasının arkasında yatan neden mali krizse biz işten çıkarmalar yapılmaksızın bunun çözümüyle ilgili öneriler sunuyoruz. Ama eğer kriz siyasiyse, bunun bize iletilmesini istiyoruz. Biz de ona göre Filistin kamuoyuna çağrımızı yaparız." dedi.

Çalışanların işten çıkarılmasının Gazze'de krizin fitilini ateşleyeceğini söyleyen Mishal, "UNRWA çalışanları, UNRWA'nın ve mülteci meselesinin kapatılmasını amaçlayan Yüzyılın Anlaşması'nın kabul edilmesine izin vermeyecek." diye konuştu.

UNRWA Çalışanları Birliği, ay başında yaptığı yazılı açıklamada, kurum yönetiminin yüzlerce çalışanına, kalıcı iş sözleşmelerinin sonlandırıldığı ve geçici sözleşmeye dönüştürüldüğü yönünde e-postalar gönderdiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov da UNRWA'nın Gazze'deki bazı operasyonlarını ağustos ayından itibaren askıya alacağını açıklamıştı.

UNRWA, ABD'nin kendisine yaptığı 365 milyon dolarlık yardımın 300 milyon dolarını dondurması nedeniyle ciddi mali kriz yaşıyor.

Birleşmiş Milletler, UNRWA'nın 217 milyon dolara ihtiyacının olduğunu belirterek, bu yardımın sağlanmaması durumunda gıda ve ilaç yardımlarını da içeren programını ciddi şekilde azaltmak zorunda kalabileceği uyarısında bulunuyor. UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze UNRWA

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