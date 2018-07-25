Gazze'de UNRWA protestosu

"Bizler sadece çalışan değil aynı zaman da mülteciyiz. Dolayısıyla bakmakla yükümlü olduğumuz ailelerimiz de mülteci. Bir yandan da mültecilere hizmet veriyoruz. İşten ayrılmalarının ardından bu insanların burada başka bir alternatifleri yok. Birçok çalışanın işine son verme kararının Gazze'ye yansımaları felaket olacak."

UNRWA yönetiminden Gazze'deki çalışanlarına yönelik bu "zalimane" kararından vazgeçmesini isteyen Abid, şöyle konuştu:

Eyleme katılan UNRWA'nın psikolojik destek programı görevlisi Raid Abid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ajansın psikolojik destek programını kaldırdığına işaret ederek 23 yıl hizmet verdikten sonra hakkında işten ayrılma kararı alındığını söyledi.

- Eylem sırasında bazı çalışanlar baygınlık geçirdi

Öte yandan UNRWA binası önünde düzenlenen gösteri sırasında işten çıkarılan bazı çalışanlar baygınlık geçirdi.

Emel Abdulvehhab isimli UNRWA çalışanı da işine devam edemeyeceğine yönelik kendisine bir mail gönderildiğini söyleyerek bu kararı şiddetle kınadıklarını ifade etti.

UNRWA Çalışanları Birliği, ay başında yaptığı yazılı açıklamada, ajans yönetiminin yüzlerce çalışanına, kalıcı iş akdinin sonlandırılarak geçiciye dönüştürüldüğü yönünde mailler gönderdiğini bildirmişti.

Birlik tarafından daha önce yapılan yazılı açıklamada, ajansın haziran ayında Acil Durum Programı'nı iptal ettiği bunun da 1,3 milyon Filistinli mülteciye sunulan gıda yardımına yönelik büyük tehlike oluşturduğu belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, UNRWA'nın Gazze'deki bazı operasyonlarını ağustos ayından itibaren askıya alacağını açıklamıştı.

UNRWA, ABD'nin kendisine yaptığı 365 milyon dolarlık yardımın 300 milyon dolarını dondurması nedeniyle ciddi mali kriz yaşıyor.

