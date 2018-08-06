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Gazze'de UNRWA protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 16:20 | Son Güncelleme

UNRWA'nın mültecilere yönelik hizmetlerini kısıtlaması ve çok sayıda çalışanını işten çıkarmasına karşı protestolar devam ediyor

Gazze'de Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) hizmetlerini kısıtlama ve çok sayıda çalışanının işine son verme kararından vazgeçmesi talebiyle gösteri düzenlendi.

Filistin Sendikalar Birliğinin çağrısıyla Gazze'deki UNRWA ofisi önünde toplanan göstericiler, kurumun hizmetlerini kısıtlama ve çok sayıda çalışanın işine son verme kararından vazgeçmesini istedi.

Ellerinde "Mültecilerin eğitim ve iş hakkı var" yazılı dövizler taşıyan eylemciler, UNRWA'nın kararlarını protesto etti.

Öğretmenler Sendikası Başkanı Halid Muzeyyen, gösteride yaptığı konuşmada "Özellikle Gazze'deki Filistin halkına karşı komploların düzenlediği bir zamanda ABD yönetimi, Filistin halkının dik duruşuna yönelik kararlar alıyor." dedi.

Muzeyyen, sendikanın Filistinli mültecileri hedef alan her türlü kısıtlamasını reddettiğini vurgulayarak, UNRWA'dan mültecilere destek olma ve istihdam sağlama konusunda ahlaki ve hukuki rolünü üstlenmesini talep etti.

- ABD'nin yardımlarını dondurması mali krize neden oldu

UNRWA, ABD'nin kendisine yaptığı 365 milyon dolarlık yardımın 300 milyon dolarını dondurması nedeniyle ciddi mali kriz yaşıyor.

UNRWA Çalışanları Birliği daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'de bin kadar çalışanın işlerine son verilmesi tehlikesinin bulunduğunu belirtmişti.

Birliğe göre UNRWA, psikolojik destek birimi ve Gazze'de yaklaşık 1 milyon 300 bin kişiye gıda yardımı olarak sunulan "Olağanüstü Yardım Programı"nı geçen ay kapatma kararı aldı.

Yaklaşık 4 aydır onlarca mühendisin geçici sözleşmelerini yenilemeyen UNRWA'nın ayrıca 113'ü Gazze'de olmak üzere toplam 250 Olağanüstü Yardım Programı çalışanının sözleşmesini de yenilememe kararı aldığı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler, UNRWA'nın 217 milyon dolara ihtiyacı olduğunu belirterek, bu yardımın sağlanmaması durumunda gıda ve ilaç yardımlarını da içeren programını ciddi şekilde azaltmak zorunda kalabileceği uyarısında bulunuyor. UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor.

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