Gazze'de yaralı sayısı 3 bin 188'e yükseldi

Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaralanan Filistinlilerin sayısının 3 bin 188'e yükseldiği bildirildi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, dünden bu yana Gazze'nin doğusunda düzenlenen gösterilerde yaralanan Filistinlilerin sayısının 3 bin 188'e yükseldiğini belirtti.
Kudra, İsrail askerlerinin bugün Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu sınırında ateş açması sonucu şehit olan ve o anda kimliği belirlenemeyen Filistinlinin 18 yaşındaki Bilal Budeyr Hüseyin el-Eşrem olduğunu aktardı.
Kudra, daha önce yaptığı açıklamada, dünden bu yana Gazze'nin doğusunda düzenlenen gösterilerde şehit olanların sayısının 62'ye yükseldiğini, yaralı sayısının ise 2 bin 770'i geçtiğini ifade etmişti.
Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası dün yapılan resmi törenle açılmıştı.
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