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Gazze'de yönetim sıkıntıları

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 00:03 | Son Güncelleme 7 saat önce

- Hamas sözcüsü Berhum: "Hükümet tarafından verilen bilgiler yanıltıcı, Hamas'a yöneltilen suçlamalar da asılsızdır. Bu tutum, hükümetin Gazze halkına karşı görevlerini yerine getirmemesini örtbas etmeye yönelik bir davranıştır"

Hamas, Gazze'de vergi gelirlerini toplayarak kendi hazinelerine aktardıkları yönündeki suçlamaları reddetti.

Hamas sözcüsü Fevzi Berhum, Filistin hükümetinin söz konusu iddiasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Hükümet tarafından verilen bilgiler yanıltıcı, Hamas'a yöneltilen suçlamalar da asılsızdır. Bu tutum, hükümetin Gazze halkına karşı görevlerini yerine getirmemesini örtbas etmeye yönelik bir davranıştır." ifadesini kullandı.

Berhum, gerginlik yaratan ifadeler ve rastgele politikalar yerine, Filistin hükümetini Gazze ve Batı Şeria'da eşit şekilde sorumlu davranmaya çağırdı.

Filistin uzlaşısında Hamas'ın tüm talepleri yerine getirdiğini hatırlatan Berhum açıklamasına şöyle devam etti:

"Hamas uzlaşı için elinden geleni yaptı. Hükümet de Gazze'nin tüm idaresinden tamamıyla sorumludur. Kentin hizmeti için istenilen tüm hizmetleri sunmakla yükümlüdür."

Filistin hükümetinden bugün yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın vergileri tahsil ederek genel hazine yerine kendi hazinesine aktardığı iddia edilmişti.

(AA)

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