Gazze'de yönetim sıkıntıları

Hamas, Gazze'de vergi gelirlerini toplayarak kendi hazinelerine aktardıkları yönündeki suçlamaları reddetti.
Hamas sözcüsü Fevzi Berhum, Filistin hükümetinin söz konusu iddiasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Hükümet tarafından verilen bilgiler yanıltıcı, Hamas'a yöneltilen suçlamalar da asılsızdır. Bu tutum, hükümetin Gazze halkına karşı görevlerini yerine getirmemesini örtbas etmeye yönelik bir davranıştır." ifadesini kullandı.
Berhum, gerginlik yaratan ifadeler ve rastgele politikalar yerine, Filistin hükümetini Gazze ve Batı Şeria'da eşit şekilde sorumlu davranmaya çağırdı.
Filistin uzlaşısında Hamas'ın tüm talepleri yerine getirdiğini hatırlatan Berhum açıklamasına şöyle devam etti:
"Hamas uzlaşı için elinden geleni yaptı. Hükümet de Gazze'nin tüm idaresinden tamamıyla sorumludur. Kentin hizmeti için istenilen tüm hizmetleri sunmakla yükümlüdür."
Filistin hükümetinden bugün yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın vergileri tahsil ederek genel hazine yerine kendi hazinesine aktardığı iddia edilmişti.
(AA)
Pentagon'dan yeni açıklama: Tek muhatabımız Menbiç Askeri Konseyi
Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!
Kendisini taciz eden babasını av tüfeğiyle vurdu
Eskişehir'i ayağa kaldıran karar! Yüzlerce kişi zincir oluşturdu
Dayak yiyen kadını kurtarmak isterken canından oldu! Genç futbolcunun feci ölümü
Bahçeli'den çok sert sözler: CHP, PKK'yla yatmış PYD-YPG ile uyanmıştır
10 yaşındaki kızı tacize uğramıştı! Kararı duyunca fenalaştı
Dondurucu soğukta at sırtında kaplıca!
CHP'li Öztürk Yılmaz: Alayınıza başkaldırıyorum!
Elon Musk 'zombilerle savaşta kullanılacak' alev makinesini tanıttı!
Nehrin öte yakasından Kuzey Kore
Bilgisayarınızı Bitcoin madenine çeviren Youtube virüsü
Okuyucu Yorumları 0 yorum