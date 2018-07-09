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"Gazze'deki ablukanın artırılması insanlık karşıtı yeni bir suç"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 23:58 | Son Güncelleme

Hamas Hareketi, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı artırmasını insanlık karşıtı yeni bir suç olarak niteledi

Hamas Hareketi, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı artırmasını insanlık karşıtı yeni bir suç olarak niteledi.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye mal girişini sınırlandırması, ihracatın yasaklanması, balık avlanma alanlarının sınırlandırılması gibi uygulamaların yanında Kerm Ebu Salim sınır kapısının da süresiz kapatıldığını söyleyerek, bu uygulamaların İsrail işgalinin siciline insanlık karşıtı suçlar olarak eklendiğini dile getirdi.

Berhum, İsrail'in ablukayı artırıcı bu yeni uygulamalarının hedeflerine ilişkin, "Gazze'deki protestocuların İsrail'in güneyindeki bölgelere yolladığı yanan uçurtmalar ve balonların durdurulmasını istiyorlar." dedi.

Ablukanın artırılmasının, yanan uçurtma faaliyetlerinin durdurulması için Hamas Hareketine baskı olarak kullanıldığına işaret eden Berhum, uluslararası ve bölgesel sessizliğin 12 yıldır süren İsrail ablukası için işgalcilere daha da cesaret verdiğinin altını çizdi.

Berhum, uluslararası topluma, Gazze halkına uygulanan ablukanın sonlandırılması için acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu. Partisi Likud'un meclisteki grup toplantısında konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin yönetimini elinde tutan Hamas'a karşı yeni yaptırımlar getireceklerini belirtmişti.

Bu yaptırımlara İsrail'den Gazze'ye ticari malların girişinin yapıldığı Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatmakla başlayacaklarını dile getiren Netanyahu, ''Hamas'a karşı derhal çok sıkı önlemleri yürürlüğe koyuyoruz. Önemli bir adım olarak bugün Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatıyoruz. Buna ilave adımlar da atacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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