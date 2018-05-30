Gazze Şeridi'ndeki Filistinli grupların askeri kanatları, Gazze'ye yönelik herhangi bir İsrail saldırısına karşı hazırlıklı olduklarını duyurdu.

Aralarında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin de bulunduğu 15 Filistinli grubun yayımladığı ortak bildiride, "İsrail'in Gazze'ye düzenleyeceği herhangi bir saldırıya karşı hazırlıklı oldukları" belirtildi.

"Bombardımana bombardımanla karşılık verileceği" vurgulanan bildiride, "Çatışma kurallarını ve dengelerini düşmanın yalnızca kendisinin belirlediği zamanlar geride kaldı." ifadesine yer verildi.

Bildiride ayrıca Filistinli grupların İsrail kentlerine gerçekleştirdiği saldırıların "İsrail'in Filistin halkına, sivillere ve barışçıl göstericilere karşı işlediği suçlar ile askeri mevzilerdeki direnişçileri hedef alan saldırılarına karşı bir cevap" olduğu kaydedildi.

İsrail savaş uçakları, dün akşam ve bu sabah erken saatlerde Gazze Şeridi'ne aralıklarla düzenlediği saldırılarda Hamas, İslami Cihad ve direniş gruplarına ait noktaları vurmuştu.