HABER

Gazze'deki barışçıl gösterilerde yaralanan Filistinli şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 01:12 | Son Güncelleme

Cuma günü Refah kentinin doğu sınırındaki gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli şehit oldu

Gazze-İsrail sınırında devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde geçen cuma İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, "Cuma günü Refah kentinin doğu sınırında karnından yaralanan Abdullah Muhammed Şimali (20) şehit oldu." ifadesini kullandı.

Şimali'nin şehit olmasıyla birlikte 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 40'a yükselmiş oldu.

- Toprak günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

Ankara'da hareketlilik! Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaretAnkara'da hareketlilik! Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret
24 Haziran erken seçimlerinde hangi il kaç vekil çıkaracak?24 Haziran erken seçimlerinde hangi il kaç vekil çıkaracak?
Başbakan'dan veda gibi konuşma! Herkes ne yapacağını merak ediyorduBaşbakan'dan veda gibi konuşma! Herkes ne yapacağını merak ediyordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
israil "Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

Suudi Arabistan'da neler oluyor? Balistik füzeli saldırı

Suudi Arabistan'da neler oluyor? Balistik füzeli saldırı

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Beşiktaş 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Beşiktaş 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

Google'dan 23 Nisan'a özel Doodle

Google'dan 23 Nisan'a özel Doodle

23 Nisan mesajları ve sözleri: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için anlamlı ve güzel mesajlar

23 Nisan mesajları ve sözleri: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için anlamlı ve güzel mesajlar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' tepkisi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' tepkisi

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.