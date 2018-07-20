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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü 17. cumasında devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 17:37 | Son Güncelleme

Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü 17. cumasında devam ediyor

İsrail ablukası altında yıllardır büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana süren barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri bugün de devam ediyor.

Filistinliler, Büyük Dönüş Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi tarafından düzenlenen barışçıl eylemlere katılmak üzere Gazze'nin sınırında bir araya geldi.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, bugünkü gösterilerin "Mülteci haklarına yönelik komploya izin verilmeyecek" temasıyla düzenlendiği belirtildi. Gösterilerin, 17. cumasında, "mülteci meselesinin ortadan kaldırılması ve zayıflatılmasını amaçlayan her türlü karar ve uygulamayla mücadeleye devam edilmesi" hedefiyle gerçekleştirildiği kaydedildi.

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 140'tan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu.

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