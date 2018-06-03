Abluka altındaki Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı verilen barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin 123 Filistinliyi şehit ettiği, 13 binden fazla Filistinliyi yaraladığı duyuruldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde şu ana kadar 13'ü çocuk, 2'si sağlık görevlisi ve 2'si gazeteci olmak üzere 123 Filistinlinin İsrail askerleri tarafından şehit edildiğini söyledi.

- Yaralılardan 350'sinin durumu ağır

Sınırdaki gösterilerde 7 bin 451'i gerçek mermiyle olmak üzere 13 bin 672 Filistinlinin yaralandığını aktaran Kudra, hastanelerde tedavisi devam eden yaralılardan 350'sinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Yaralananlardan 2 bin 200'ünün çocuk, 140'ının kadın olduğunu vurgulayan Kudra, "Sadece cuma günleri sağlık personelimiz yaklaşık 2 bin 100 cerrahi operasyon gerçekleştiriyor. Saatte ortalama 280 yaralı getiriliyor. Dünyadaki hiçbir sağlık sisteminin kapasitesi buna dayanamaz." dedi.