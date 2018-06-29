Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri devam ediyor

Gazze'deki Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi, Filistinlilere "Gazze'den Batı Şeria'ya kan ve kader ortaklığı" adı altında düzenlenecek cuma gösterilerine katılım çağrısında bulunmuştu.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösterilerin, Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail ablukası kaldırılana kadar çeşitli barışçıl yollarla devam ettirileceğini söyledi.

Göstericiler, İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze'ye uyguladığı ablukanın kaldırılmasını ve 5 milyondan fazla Filistinli mültecinin İsrail'in gasbettiği topraklarına geri dönüş haklarının verilmesini talep ediyor.

"Gazze'den Batı Şeria'ya kan ve kader ortaklığı" adı verilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün 14. cumasındaki gösterilere İsrail'in geçmiş gösterilerde uyguladığı orantısız güce rağmen binlerce Filistinli katılıyor.

İsrail ablukası altında yıllardır büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana süren barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri bugün de devam ediyor.

Komite, bu gösterilerin amacının Filistin davasının tasfiyesi komplolarına karşı halkın birliği, kan ve kader ortaklığını vurgulamak olduğunu bildirmişti.

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 130'dan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, 14 binden fazla Filistinli yaralandı. İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler arasında, 2 gazeteci, 2 sağlık çalışanı da yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını açıklamış, Tel Aviv'deki ABD büyükelçiliği de 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşınmıştı.

Washington yönetimi, İsrail-Filistin arasındaki barış müzakerelerin yeniden başlaması için "Yüzyılın Anlaşması" adı altında bir plan hazırlarken, Filistin tarafı Trump'ın Kudüs kararı nedeniyle ABD'nin ara buluculuk rolünün artık geçerli olmadığını söylüyor.

