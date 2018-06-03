Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerini takip eden gazetecilerden 55'inin İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında yaralandığı belirtildi.

Gazze Hükümeti Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Filistin topraklarındaki gazetecilere yönelik ihlalleri, 55'i Gazze'de olmak üzere 125'e ulaştı." denildi.

İsrail'in gazetecilere yönelik ihlallerinde geçen ay artış yaşandığı vurgulanan açıklamada, "Gazze'deki gazetecilerden 9'unun gerçek mermilerle, 8'inin tahrip uçlu mermi (çift patlar mermi) parçalarıyla, 17'sinin doğrudan üzerlerine atılan gaz bombalarıyla yaralandığı, 21'inin ise yoğun gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği ve bayıldığı" aktarıldı.

İsrail'in 4 canlı yayın aracına gaz bombası atarak zarar verdiği kaydedilen açıklamada, Batı Şeria'da da 7 gazeteciyi gözaltına aldığı, ateş açma, darp etme gibi ihlallerde bulunduğu ifade edildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde şu ana kadar 13'ü çocuk, 2'si sağlık görevlisi ve 2'si gazeteci olmak üzere 123 Filistinlinin İsrail askerleri tarafından şehit edildiğini, 7 bin 451'i gerçek mermiyle olmak üzere 13 bin 672 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

