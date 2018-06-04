Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün, Filistin davasının tasfiye edilmesi yönündeki çabalara karşı çıkmak için yapıldığını ve bu konuda pek çok hedefin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Hayye, Gazze'nin doğusunda İsrail sınırına yakın bölgelerinde görevli muhtar ve yetkililerin yanı sıra Filistinli grup liderleri onuruna düzenlenen törendeki konuşmasında, "Büyük Dönüş Yürüyüşü, Filistin davasının tasfiye edilmesi yönündeki teşebbüs ve komplolara karşı gelmek, dünyaya 'Filistin'in 1948'de işgal edilen topraklarına yeniden dönmeyi isteyen bir halk var' demek için düzenlendi." dedi.

"Filistin halkı Büyük Dönüş Yürüyüşü faaliyetleri kapsamında pek çok hedefi gerçekleştirdi." diyen Hayye, bu faaliyetlerinin dünyayı endişelendirdiğini, mevcut durumu değiştirdiğini ve işgal güçleri karşısında yeni denklemler oluşturduğunu kaydetti.

Hayye, Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün tüm hedeflerini gerçekleştirene dek devam edeceğine işaret ederek, bu faaliyetlerin arkasında onu koruyan bir direniş bulunduğunu vurguladı.