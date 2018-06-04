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Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" hedeflerini gerçekleştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 02:21 | Son Güncelleme

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye: - "Büyük Dönüş Yürüyüşü, Filistin davasının tasfiye edilmesi yönündeki teşebbüs ve komplolara karşı gelmek, dünyaya 'Filistin'in 1948'de işgal edilen topraklarına yeniden dönmeyi isteyen bir halk var' demek için düzenlendi"

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün, Filistin davasının tasfiye edilmesi yönündeki çabalara karşı çıkmak için yapıldığını ve bu konuda pek çok hedefin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Hayye, Gazze'nin doğusunda İsrail sınırına yakın bölgelerinde görevli muhtar ve yetkililerin yanı sıra Filistinli grup liderleri onuruna düzenlenen törendeki konuşmasında, "Büyük Dönüş Yürüyüşü, Filistin davasının tasfiye edilmesi yönündeki teşebbüs ve komplolara karşı gelmek, dünyaya 'Filistin'in 1948'de işgal edilen topraklarına yeniden dönmeyi isteyen bir halk var' demek için düzenlendi." dedi.

"Filistin halkı Büyük Dönüş Yürüyüşü faaliyetleri kapsamında pek çok hedefi gerçekleştirdi." diyen Hayye, bu faaliyetlerinin dünyayı endişelendirdiğini, mevcut durumu değiştirdiğini ve işgal güçleri karşısında yeni denklemler oluşturduğunu kaydetti.

Hayye, Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün tüm hedeflerini gerçekleştirene dek devam edeceğine işaret ederek, bu faaliyetlerin arkasında onu koruyan bir direniş bulunduğunu vurguladı.

Filistin halkının özverisinin, tüm dengeleri değiştirdiğini, siyasiler ve liderleri mahcup ettiğini kaydeden Hayye, dünyanın, İsrail işgalinin çirkin yüzünü gördüğünü belirtti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde şu ana kadar 13'ü çocuk, 2'si sağlık görevlisi ve 2'si gazeteci olmak üzere 123 Filistinli'nin İsrail askerleri tarafından şehit edildiğini, 7 bin 451'i gerçek mermiyle olmak üzere, 13 bin 672 Filistinli'nin yaralandığını duyurmuştu.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

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