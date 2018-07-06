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Gazze'deki 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde 15'inci cuma

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 19:10 | Son Güncelleme

Gazze'de bugünkü gösteriler, "Yüzyılın Anlaşmasını düşürmek, ablukayı kırmak için birlik" cuması altında gerçekleştiriliyor

İsrail ablukası altında yıllardır büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana süren barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri bugün de devam ediyor.

"Yüzyılın Anlaşmasını düşürmek, ablukayı kırmak için birlik" adı verilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün 15. cumasındaki gösterilere İsrail'in geçmiş gösterilerde uyguladığı orantısız güce rağmen çok sayıda Filistinli katılıyor.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün başlamasından yaklaşık 100 gün sonra, Filistin halkının hedefleri gerçekleşene kadar bu mücadeleyi sürdürmeye kararlı olduğunu belirtti.

Kasım, geçen zamanda meydanlarda ileri düzeyde bir birlik oluştuğunu ve Filistin davasını tasfiye etme girişimlerine karşı koyabilmesi için iç cephenin güçlendiğini aktardı.

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 130'dan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, 14 binden fazla Filistinli yaralandı. İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler arasında, 2 gazeteci, 2 sağlık çalışanı da yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını açıklamış, Tel Aviv'deki ABD büyükelçiliği de 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşınmıştı.

Washington yönetimi, İsrail-Filistin arasındaki barış müzakerelerinin yeniden başlaması için "Yüzyılın Anlaşması" adı altında bir plan hazırlarken, Filistin tarafı Trump'ın Kudüs kararı nedeniyle ABD'nin ara buluculuk rolünün artık geçerli olmadığını söylüyor.

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"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze

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