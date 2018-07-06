Gazze'deki 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde 15'inci cuma

İsrail ablukası altında yıllardır büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana süren barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri bugün de devam ediyor.

"Yüzyılın Anlaşmasını düşürmek, ablukayı kırmak için birlik" adı verilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün 15. cumasındaki gösterilere İsrail'in geçmiş gösterilerde uyguladığı orantısız güce rağmen çok sayıda Filistinli katılıyor.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün başlamasından yaklaşık 100 gün sonra, Filistin halkının hedefleri gerçekleşene kadar bu mücadeleyi sürdürmeye kararlı olduğunu belirtti.

Kasım, geçen zamanda meydanlarda ileri düzeyde bir birlik oluştuğunu ve Filistin davasını tasfiye etme girişimlerine karşı koyabilmesi için iç cephenin güçlendiğini aktardı.

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.