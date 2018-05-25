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Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde dokuzuncu cuma

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 18:22 | Son Güncelleme

Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde dokuzuncu cuma

İsrail ablukası altındaki Gazze'de düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü", askerlerin yaptığı kanlı müdahalelere rağmen dokuzuncu haftasında devam ediyor.

"Ablukaya rağmen devam ediyoruz" adı verilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün dokuzuncu cumasında "dönüş" çadırlarında bir araya gelen Gazzeliler, protesto eylemlerini gerçekleştirmek üzere sınır boyunda toplanmaya başladı.

Gösterileri organize eden heyet dün Gazzelilerin yanı sıra Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilere de "İsrail'in karşısına dikilme" ve eylem düzenleme çağrısında bulunmuştu.

İsrail askerleri, Gazze sınırında 14 Mayıs Pazartesi gününden bu yana düzenlenen gösterilerde 60'ı aşkın Filistinliyi şehit etmiş, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere binlerce Filistinliyi yaralamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
abluka "Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze israil

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