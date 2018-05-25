İsrail ablukası altındaki Gazze'de düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü", askerlerin yaptığı kanlı müdahalelere rağmen dokuzuncu haftasında devam ediyor.
"Ablukaya rağmen devam ediyoruz" adı verilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün dokuzuncu cumasında "dönüş" çadırlarında bir araya gelen Gazzeliler, protesto eylemlerini gerçekleştirmek üzere sınır boyunda toplanmaya başladı.
Gösterileri organize eden heyet dün Gazzelilerin yanı sıra Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilere de "İsrail'in karşısına dikilme" ve eylem düzenleme çağrısında bulunmuştu.
İsrail askerleri, Gazze sınırında 14 Mayıs Pazartesi gününden bu yana düzenlenen gösterilerde 60'ı aşkın Filistinliyi şehit etmiş, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere binlerce Filistinliyi yaralamıştı.
Mehmet Şimşek'ten 'fakir aile' sözüne 7 yıl sonra açıklama geldi
ABD Başkanı Donald Trump'tan şaşırtan Kuzey Kore açıklaması! 24 saat geçmeden çark etti!
Köpekler ezan sesi duyunca neden ulumaya başlıyor?
Ramazan davulcuları korkudan o mahalleye adım dahi atamıyor
47 yaşındaki kadın eve çağırdığı tamirciye öyle bir şey yaptı ki...
Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız
Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!
Soyadını Erdoğan yaptı, AK Parti'den aday gösterildi
Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a büyük şok: Dakikalarca işletildi
WhatsApp kullanıcılarını şoke eden hata! Artık engellediğiniz kullanıcılar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum