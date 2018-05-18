Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde sekizinci cuma

Gazze Şeridi'nin doğu sınırında İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere müdahalesinde 56 gösterici yaralandı.

"Şehitlere Vefa Cuması" adı verilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün sekizinci cumasında Gazzeliler cuma namazı sonrası yine sınırda toplandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Han Yunus kentinde barışçıl gösterilere müdahale ettiğini belirtti.

Kudra, İsrail askerlerinin gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale ettiğini ve gösteride 56 kişinin yaralandığını kaydetti.

Öte yandan Hamas Sözcüsü Hazım Kasım tarafından gösterilerle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün şimdiye kadar devam etmesi, İsrail'in kasıtlı öldürme ile halkımızın iradesini kırma ve engelleme çabalarının başarısız olduğunu gösteriyor." dedi.

Kasım, İsrail'in, Filistin halkının özgürlük ve dönüş yürüyüşünde hedeflerine ulaşana kadar mücadelesini sürdürmesini engelleyemeyeceğini aktardı.

İsrail askerlerinin, pazartesi günü ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit olmuş, 3 binden fazla kişi yaralanmıştı.

