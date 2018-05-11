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Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde yedinci cuma

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 15:47 | Son Güncelleme

Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılan Gazzeliler, bugün de cuma namazını sınırda kıldı - Cuma hutbesinde, "İslam'a ve Müslümanlara karşı yapılan planların başarısız olacağı, Filistin topraklarının tamamı özgürleşinceye kadar bu davadan vazgeçilmeyeceği" vurgusu yapıldı

KUDÜS (AA) - İsrail ablukası altında 2006'dan beri büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'ndeki binlerce Filistinli, 30 Mart'tan bu yana devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında cuma namazını bugün de sınırda kıldı.

Hazırlık ve Uyarı Cuması adı verilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün yedinci cumasında Gazzeliler yine sınırda toplandı. Filistinliler, bu hafta da cuma namazını sınır bölgelerinde kıldı.

Cuma hutbesinde, "İslam'a ve Müslümanlara karşı yapılan planların başarısız olacağı, Filistin topraklarının tamamı özgürleşinceye kadar bu davadan vazgeçilmeyeceği" vurgusu yapıldı.

Hutbede ayrıca toprakların özgürlüğe kavuşabilmesi için sabır ve iradenin gerekliliğine işaret edilerek, ne kadar zaman alırsa alsın bu mücadelenin "zafer ve kutsal şehir Kudüs'ün" geri alınmasıyla sonuçlanacağı ifade edildi.

Sınıra konuşlanmış İsrailli keskin nişancılara, askerlerin gerçek mermi ve orantısız güç kullanımına rağmen Gazze'deki Filistinliler sınır hattındaki barışçıl gösterilerinden vazgeçmiyor.

Göstericiler, İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze'ye uyguladığı ablukanın kaldırılmasını ve 5 milyondan fazla Filistinli mültecinin İsrail'in gasbettiği topraklarına geri dönüş haklarının verilmesini talep ediyor.

- Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazetecilerin ve çocukların da olduğu 52 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, yaklaşık 8 bin Filistinli yaralandı.

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Gazze sınırı yedinci cuma

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