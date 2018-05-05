GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve çevre illerde yaşayan Filistinliler, Gazze sınırında İsrail ablukasının kaldırılması ve 5 milyondan fazla Filistinli mültecinin topraklarına geri dönüşüne izin verilmesi için düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine destek olmak için toplandı.

Filistin Dayanışma Derneği (FİDDER) Başkanı Muhammed Mişeniş, bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyadaki tüm mültecilerin birleşmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan Filistinli mültecilerin kesinlikle bir gün ülkelerine geri döneceklerini dile getiren Mişeniş, "Hepimiz birlikte başaracağız ve birlikte ülkemize döneceğiz. Yılmadan, bıkmadan bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu davada her zaman yanımızda duran Türkiye'ye ve liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Gaziantep İnsan Hakları Hürriyetleri ve İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Tuğ da Kudüs'ün sadece Filistinlilerin ya da Arap dünyasının değil, bütün ümmetin başkenti olduğunu belirtti.