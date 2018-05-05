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Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 19:34 | Son Güncelleme

Gaziantep ve çevre illerde yaşayan Filistinliler, Gazze sınırında İsrail ablukasının kaldırılması ve 5 milyondan fazla Filistinli mültecinin topraklarına geri dönüşüne izin verilmesi için düzenlenen gösterilere destek olmak için bir araya geldi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve çevre illerde yaşayan Filistinliler, Gazze sınırında İsrail ablukasının kaldırılması ve 5 milyondan fazla Filistinli mültecinin topraklarına geri dönüşüne izin verilmesi için düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine destek olmak için toplandı.

Filistin Dayanışma Derneği (FİDDER) Başkanı Muhammed Mişeniş, bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyadaki tüm mültecilerin birleşmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan Filistinli mültecilerin kesinlikle bir gün ülkelerine geri döneceklerini dile getiren Mişeniş, "Hepimiz birlikte başaracağız ve birlikte ülkemize döneceğiz. Yılmadan, bıkmadan bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu davada her zaman yanımızda duran Türkiye'ye ve liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Gaziantep İnsan Hakları Hürriyetleri ve İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Tuğ da Kudüs'ün sadece Filistinlilerin ya da Arap dünyasının değil, bütün ümmetin başkenti olduğunu belirtti.

Tuğ, şöyle devam etti:

"Allah'ın izniyle Osmanlı bütün dünyaya hakim olduğu gibi, yeniden bu milletin içerisinden çıkmış olan yiğit insanlar, Yahudi'ye 'one minute' diyebilen insanlar, bütün dünya Müslümanlarını bir şemsiye altında toplayacak ve Yahudileri oradan defedecektir. Yakın bir gelecekte Filistin'in her yerinde yeniden İslam bayrağı dalgalanacak ve tamamen özgür olacak. Osmanlı oradan ayrıldığından beri ne Filistin'de ne de Ortadoğu'da huzur kalmadı. Osmanlı belki fiilen durduruldu ama yok edilemedi. Bu ümmetin içerisinde hala yaşıyor."

Konuşmaların ardında Filistin'de yaşananların konu edildiği belgesel gösterildi ve dua edildi.

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Filistin Dayanışma Derneği filistinliler Gazze sınırı İsrail ablukası

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