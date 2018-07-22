Gazze'deki çocuklardan İsrail karşıtı gösteri

Gazzeli çocuklar, İsrail'in, Filistin halkına karşı işlediği suçlardan dolayı hesaba çekilmesini istiyor.

Büyük Dönüş Yürüyüşü etkinlikleri çerçevesinde Gazze Şeridi'nin batısında düzenlenen gösteriye katılan çocuklar, dedelerinin topraklarına dönmek istediklerini söyledi.

Gazze'den ablukanın kaldırılmasını isteyen küçük protestocular, "Ey Kudüs, biz geliyoruz", "Dönüyoruz ey vatan" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriye katılanlardan Hamade Ehil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dedelerimizin mücadele vermiş olduğu topraklarımıza dönüş konusunda hakkımız olduğunu unutmadık ve hiçbir zaman unutmayacağımızı vurgulamak için burada toplandık." dedi.

"Filistin bir İslam ve Arap diyarıdır." diyen Ehil, "Kudüs Filistin'in ebedi başkentidir, siyonistlerin hiçbir hakkı yoktur." şeklinde konuştu.

Çocuk olduklarının bilincinde olduğunu aktaran Filistinli Ehil, topraklarımızı geri almak konusunda dedeleri ve babalarının yolunda devam edeceklerini dile getirdi.

Dünyadaki tüm özgür insanlara çağrıda bulunan Ehil, işgalci İsrail yönetiminin Filistinlilerin topraklarını gasp etmesi, üstüne Yahudi yerleşim yerleri kurması ve silahsız insanları öldürmesi gibi Filistin halkına karşı işlediği suçlardan dolayı dünyada rezil edilmesini istedi.