Gazze'deki cuma gösterilerine katılım çağrısı

Gazze'deki Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi, Filistinlilere 29 Haziran'da "Gazze'den Batı Şeria'ya kan ve kader ortaklığı" adı altında düzenlenecek cuma gösterilerine katılım çağrısında bulundu.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, gelecek cuma günü düzenlenecek gösterilerin amacının Filistin davasının tasfiyesi komplolarına karşı halkın birliği, kan ve kader ortaklığını vurgulamak olduğu belirtildi.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün barışçıl yollarla halk gösterileri olarak devam edeceğinin ifade edildiği açıklamada, işgalin, yürütülen ırkçı siyasetin ve ABD'nin Filistin halkının ulusal haklarını baltalayan çözümler üretme girişimlerinin reddedildiği aktarıldı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.