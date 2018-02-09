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Gazze'deki elektrik ve yakıt krizi

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 06:01 | Son Güncelleme

DSÖ, Gazze'deki hastanelerde yaşanan elektrik ve yakıt sıkıntısına nihai çözüm için çağrıda bulundu

İSTANBUL (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'deki hastanelerde yaşanan elektrik ve yakıt sıkıntısına nihai bir çözüm bulunması çağrısı yaptı.

DSÖ tarafından yapılan yazılı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 2 milyon dolarlık yardımda bulunacağını açıklamasından önce Gazze'nin mevcut yakıt sıkıntısı nedeniyle çöküşün eşiğine geldiği vurgulandı.

Söz konusu yardımın hastanelerdeki jeneratörlerin çalışmasını sağlayacağı ve birkaç ay sağlık merkezlerinin yakıt ihtiyacını karşılayacağı kaydedildi.

BAE'nin tam vaktinde müdahale ettiği ve insanların hayatını kurtardığı belirtilen açıklamada, "Gazze'deki sağlık merkezlerini sürekli olarak kapanma tehlikesine maruz bırakan enerji ve yakıt krizine sürdürülebilir, nihai bir çözüm bulunması" istendi.

BAE, Birleşmiş Milletlerin (BM) "Gazze'ye yakıt temin programındaki" açığı finanse etmek için 2 milyon dolar yardımda bulunacağını açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, 5 Şubat'ta yayımladığı açıklamada, aralarında çocuk hastanesinin de olduğu üç hastane ve 16 sağlık merkezine ait jeneratörlerin, gerekli yakıtının tükenmesi üzerine çalışamadığını ve hizmetlerin kesintiye uğradığını duyurmuştu.

Gazze'de 2 milyondan fazla kişiye hizmet veren, Sağlık Bakanlığına bağlı 13 hastane ve 54 sağlık merkezi bulunuyor.

Bakanlığın verilerine göre, günde 18-20 saat elektriğin verilemediği Gazze'deki hastaneler ayda 950 bin litre, jeneratörleri çalıştırmak için ise aylık 450 bin litre yakıta ihtiyaç duyuyor.

Gazze'de İsrail ablukasının başladığı 2006 yılından bu yana enerji temininde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bölge 600 megavat elektriğe ihtiyaç duyuyor ancak bunun yalnızca 210 megavatı temin edilebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze hastane yakıt

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