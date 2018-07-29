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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzeyini hedef alması sonucu 2 Filistinlinin şehit olduğunu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 09:49 | Son Güncelleme

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzeyini hedef alması sonucu 2 Filistinlinin şehit olduğunu açıkladı


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