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Gazze'deki Filistinliler Erdoğan'ın başarısından memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 02:35 | Son Güncelleme

Gazze'deki Filistinliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını sevinçle karşıladı

GAZZE (AA) - Gazze'deki Filistinliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını memnuniyetle karşıladı.

Filistinliler, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin meselesine vermiş olduğu destekten ötürü seçimleri yakından takip etti. Sonuçların açıklanmasının ardından da duydukları sevinci dile getirdiler.

AA muhabirine konuşan Filistinli Zekeriyya eş-Şorbeci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmasından ötürü mutlu olduğunu belirtti ve "demokrasi düğünü" olarak adlandırdığı başarısından ötürü Türkiye'yi tebrik etti.

Erdoğan'ı ve Türk halkını kutlayan Şorbeci, Erdoğan'dan Filistin meselesine daha fazla destek vermesini talep etti. Türkiye'nin her zaman Filistin halkının yanında yer aldığına işaret eden Şorbeci, bunun en son örneğinin, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde yaralanan Filistinlilerin Türkiye'deki hastanelerde tedavi edilmesi olduğunu söyledi.

İnas Musabbih da abluka nedeniyle zor şartlar altındaki Gazze'de Erdoğan'ın ve partisinin kazandığı başarıdan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam ve Arap dünyasının yanında yer aldığını, vatanına ve Filistin halkına hizmet ettiğini belirten Musabbih, "Erdoğan, büyük bir şahsiyet, onu seviyoruz ve ben onunla gurur duyuyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze

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