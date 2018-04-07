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Gazze'deki gazeteciler Murteca'nın şehit edilmesini protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 15:19 | Son Güncelleme

Gazze'deki Filistinli gazeteciler, İsrail askerlerinin Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü takip eden 30 yaşındaki Filistinli gazeteci Murteca'yı şehit etmesini protesto için gösteri yaptı

Gazze'deki Filistinli gazeteciler, İsrail askerlerinin Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü takip eden 30 yaşındaki Filistinli gazeteci Yasir Murteca'yı şehit etmesini protesto için gösteri düzenledi.

Filistinli Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği eyleme katılan basın mensupları, ellerinde Murteca'nın fotoğraflarını taşıdı. İsrail'in ihlallerini kınayan eylemciler, İsrail'in gazetecilere karşı işlediği suçların soruşturulmasını talep etti.

Cemiyetin Başkanı İmad İfrinci, gösteride yaptığı konuşmada, "Filistinli gazeteciler; dünyanın, İsrail'in zulmünü görmesi için gerçeklerin bedelini ödüyor. İşgalciler, gerçekleri aktarmada büyük rolü olan bir gazeteciyi öldürdü. Ancak bizler şehitlerin ahdine bağlı kalacağız. İşgalcilerin suçlarını belgeleyeceğiz." dedi.

İfrinci, uluslararası toplumdan, İsrail'in işlediği suçların soruşturulması için uluslararası bir kurul gönderilmesini talep etti.

Filistinli gazeteci Yasir Murteca, dün Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit düşmüştü.

Gösterilerin başladığı 30 Mart Cuma gününden bu yana 31 Filistinli şehit oldu, binlercesi yaralandı.

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında geçen hafta cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine 6 hafta devam etmeyi planlıyor. Gösterilerin 6 hafta sürmesinin bir sebebi de bu tarihte ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklaması olarak gösteriliyor.

- Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

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Filistin Gazze Yasir Murteca

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