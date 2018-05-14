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Gazze'deki gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinli sayısı 9'a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 13:39 | Son Güncelleme

Gazze'deki gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinli sayısı 9'a yükseldi


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