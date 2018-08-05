Gazze'deki gösterilerde yaralanan 1 Filistinli çocuk daha şehit oldu

Gazze sınırında 30 Mart'ta bu yana düzenlenen 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' barışçıl gösterilerinin ilk gününde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 17 yaşındaki Filistinli Ahmed Cihad el-Ayadi şehit oldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, barışçıl gösterilerin düzenlendiği ilk cuma günü İsrail askerlerinin Bureyc bölgesinin doğusunda açtığı ateş sonucu yaralan Ayadi'nin, 128 gün sonra şehit olduğu ifade edildi.

Ayadi'nin şehit olmasıyla 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerindeki can kaybı 158'e yükseldi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

