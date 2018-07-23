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Gazze'deki gösterilerde yaralanan 1 Filistinli daha şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 09:10 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin, 3 hafta önce düzenlenen gösterilerde açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli şehit oldu

Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 1 Filistinli daha şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Kerem İbrahim Arafat'ın şehit olduğunu bildirdi.

Açıklamada, yaklaşık 3 hafta önce düzenlenen gösterilerde yaralanan Filistinlinin, Han Yunus kentine bağlı Abesan es-Sagira beldesinden olduğu bilgisi verildi.

- Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 140'dan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, binlercesi yaralandı. İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler arasında 2 gazeteci, 2 sağlık çalışanı da yer alıyor.

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