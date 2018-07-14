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Gazze'deki gösterilerde yaralanan 1 Filistinli şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 11:22 | Son Güncelleme

Gazze'deki gösterilerde yaralanan 1 Filistinli şehit oldu

Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında dün İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli bu sabah şehit oldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün "Gösterilerin 100. günü..Han el-Ahmer sakinlerine vefa" adı verilen Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaralanan 20 yaşındaki Filistinli genç Nasır Muhammed Şurrab'ın bu sabah şehit olduğu belirtildi.

Şurrab'ın şehadetiyle Gazze sınırındaki eylemlerin başladığı 30 Mart'tan bu yana şehit olanların sayısı 139'a ulaştı.

- Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 139 Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, binlercesi yaralandı. İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler arasında, 2 gazeteci, 2 sağlık çalışanı da yer alıyor.

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