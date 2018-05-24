Gazze'deki gösterilerde yaralanan bir Filistinli daha şehit oldu

Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı basın açıklamasında, "Gazze'deki El-Bureyc Mülteci Kampı yakınlarındaki sınır bölgesinde düzenlenen gösterilerde kafasından yaralanan Muhenned Bekr Ebu Tahun (21) şehit oldu." ifadesini kullandı.

Gazze'deki barışçıl gösterilerde yaralanan Ahmed Ali Mustafa Kattuş (23) isimli Filistinlinin de bugün şehit olduğu açıklanmıştı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adını verdikleri barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazeteciler ve çocukların da bulunduğu 100'den fazla Filistinli, İsrail askerleri tarafından şehit edildi, binlerce Filistinli de yaralandı.

