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Gazze'deki gösterilerde yaralanan bir Filistinli daha şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 18:30 | Son Güncelleme

Gazze'deki gösterilerde yaralanan bir Filistinli daha şehit oldu

Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli bir gencin şehit olduğu bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırındaki gösterilerde geçen hafta yaralanan ve hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki Yasir Sami Habib'in şehit olduğunu belirtti.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adını verdikleri barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazeteciler ve çocukların da bulunduğu 110'den fazla Filistinli, İsrail askerleri tarafından şehit edildi, binlerce Filistinli de yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze şehit

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