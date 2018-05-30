Gazze'deki gösterilerde yaralanan bir Filistinli daha şehit oldu

Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinlinin daha şehit olduğu bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra tarafından yapılan yazılı açıklamada, Refah kentinin doğu sınırı yakınında günler önce yaralanan 23 yaşındaki Naci Ganim'in bugün şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, Ganim'in şehit olmadan önce tedavi için Kudüs'teki hastanelere sevk edildiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde 30 Mart Toprak Günü'nden beri "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında devam eden barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin göstericilere ateş açması sonucu 110'dan fazla Filistinli şehit olmuş, binlercesi yaralanmıştı.

