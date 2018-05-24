HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Gazze'deki gösterilerde yaralanan bir Filistinli şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 22:06 | Son Güncelleme

Gazze'deki gösterilerde yaralanan bir Filistinli şehit oldu

Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'deki El-Bureyc Mülteci Kampı yakınlarındaki sınır bölgesinde düzenlenen gösterilerde yaralanan Ahmed Ali Mustafa Kattuş (23) şehit oldu." ifadesini kullandı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adını verdikleri barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazeteciler ve çocukların da bulunduğu 100'den fazla Filistinli, İsrail askerleri tarafından şehit edildi, binlerce Filistinli de yaralandı.

PARTNERAnoreksiya hastası 10 kadının son halleri bomba!Anoreksiya hastası 10 kadının son halleri bomba!
Suriyeliler akın akın ülkelerine dönüyorSuriyeliler akın akın ülkelerine dönüyor
HDP, İzmir milletvekili adaylarını tanıttıHDP, İzmir milletvekili adaylarını tanıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
büyük dönüş Gazze israil şehit

En Çok Okunan Haberler

Temel Karamollaoğlu reytingde Recep Tayyip Erdoğan’ı geçti

Temel Karamollaoğlu reytingde Recep Tayyip Erdoğan’ı geçti

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

AK Parti Polis, hemşire, öğretmen göstergelerini 3600'e çekti

AK Parti Polis, hemşire, öğretmen göstergelerini 3600'e çekti

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Erdoğan açıkladı! AK Parti seçim beyannamesinde flaş cemevi sürprizi

Erdoğan açıkladı! AK Parti seçim beyannamesinde flaş cemevi sürprizi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırlarına tepki yağıyor

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırlarına tepki yağıyor

CNN Türk'ten Gülay Özdem hangi kanalla anlaştı? Gülay Özdem kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

CNN Türk'ten Gülay Özdem hangi kanalla anlaştı? Gülay Özdem kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Cuma namazı vakti saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte 25 Mayıs il il namaz vakitleri

Cuma namazı vakti saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte 25 Mayıs il il namaz vakitleri

Cuma mesajları resimli 2018 - Haftanın en güzel, en anlamlı, en yeni Cuma mesajları

Cuma mesajları resimli 2018 - Haftanın en güzel, en anlamlı, en yeni Cuma mesajları

Suriyeliler akın akın ülkelerine dönüyor

Suriyeliler akın akın ülkelerine dönüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.