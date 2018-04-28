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Gazze'deki gösterilerde yaralanan Filistinli çocuk şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 09:52 | Son Güncelleme

Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde şehit olan Filistinli sayısı 46'ya yükseldi

KUDÜS (AA) - İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde dün İsrail askerlerinin ateş açması sonucu başından yaralanan 15 yaşındaki Azzam Hilal Uveyda şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde dün İsrail askerlerinin ateş açması sonucu başından yaralanan Uveyda'nın şehit olduğunu belirtti.

Uveyda'nın şehadetiyle, Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde şehit olan Filistinli sayısı 46'ya yükseldi.

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana 46 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, 6 binden fazla gösterici yaralandı. Şehit olanlar arasında 2 gazeteci ve 18 yaş altında olan 4 Filistinli bulunuyor. Yaralılardan bin 677'si de İsrail askerlerinin kullandığı gerçek mermilerin hedefi oldu.

Filistinliler Büyük Dönüş Yürüyüş gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

- Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

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Gazze "Büyük Dönüş" yürüyüşü şehit

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