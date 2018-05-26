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Gazze'deki gösterilerde yaralanan Filistinli şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 13:13 | Son Güncelleme

Şehidin naaşı göz yaşları arasında uğurlandı

Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanarak bugün şehit olan Filistinli toprağa verildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün sınırda düzenlenen eylemlerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Hüseyin Ebu Avide'nin (41) şehit olduğu belirtildi.

Hüseyin Ebu Avide'nin (41) cenaze namazı Şuaf bölgesindeki Rahman Camisi'nde kılındı. Ebu Avide'nin naaşı kılınan namazın ardından gözyaşları arasında kentteki kabristanda toprağa verildi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adını verdikleri barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazeteciler ve çocukların da bulunduğu 110'dan fazla Filistinli, İsrail askerleri tarafından şehit edildi, binlerce Filistinli de yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze israil

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