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Gazze'deki hastanelere yakıt temini başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 23:45 | Son Güncelleme

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, acil yardım çerçevesinde Gazze'deki hastaneler ile sağlık merkezleri için yakıt verilmeye başlandığını duyurdu

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Gazze'ye gönderilmesi için talimat verdiği 9 milyon dolarlık acil yardım çerçevesinde Gazze'deki hastaneler ile sağlık merkezlerine yakıt verilmeye başlandığı bildirildi.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Katar'ın Gazze'ye yaptığı acil yardım kapsamında, Sağlık Bakanlığı, hastahane ve sağlık merkezleri için yakıt almaya başladı." denildi.

Gönderilen yardımlar ile 15 hastane ve sağlık merkezinin yakıt ihtiyacının karşılanacağı aktarılan açıklamada, 9 milyon dolarlık yardımın 500 bin dolarının yakıt temini için tahsis edildiği kaydedildi.

Komiteden daha önce yapılan açıklamada, yardım kapsamında Gazze'deki Sağlık Bakanlığına bağlı merkezler için bir ay süreyle yakıt tedarik edileceği ifade edilmişti.

Katar Emiri Eş-Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 8 Şubat'ta Gazze'ye 9 milyon dolar acil yardım sunulması için talimat vermişti.

Gazze'de 2 milyondan fazla kişiye hizmet veren, Sağlık Bakanlığına bağlı 13 hastane ve 54 sağlık merkezi bulunuyor.

Bakanlığın verilerine göre, günde 18-20 saat elektriğin verilemediği Gazze'deki hastaneler ayda 950 bin litre, jeneratörleri çalıştırmak için ise aylık 450 bin litre yakıta ihtiyaç duyuyor.

Gazze'de İsrail ablukasının başladığı 2006 yılından bu yana enerji temininde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bölge 600 megavat elektriğe ihtiyaç duyuyor ancak bunun yalnızca 210 megavatı temin edilebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Katar sağlık

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