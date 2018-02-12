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Gazze'deki insani kriz büyüyor

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 00:13 | Son Güncelleme

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı: - "Temizlik şirketlerinin çalışmalarını durdurması, tıbbi atıklar nedeniyle hastaların ve Gazze'nin genel sağlık durumu için doğrudan bir tehdittir"

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, hastane ve sağlık merkezlerindeki temizlik hizmetlerinin durmasının, "tehlikeli yansımaları" olacağı uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Temizlik şirketlerinin çalışmalarını durdurması, tıbbi atıklar nedeniyle hastaların ve Gazze'nin genel sağlık durumu için doğrudan bir tehdittir." ifadesine yer verildi.

Bu hizmetlerin durmasının, 40 ameliyat odası ve 11 doğumhane için tehlikeli yansımaları olacağı ifade edilen açıklamada, yoğun bakımda olan 110 hasta, kuvözde kalan 113 bebek, böbrek yetmezliği tedavisi gören 702 kişinin bu durumdan olumsuz etkileneceği kaydedildi.

Tıbbi atıklar nedeniyle 50 laboratuvarın da hizmet verme sıkıntısı yaşayacağı belirtilen açıklamada, temizlik şirketi çalışanı 832 kişinin 5 aydır maaşlarını alamadığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığının 13 temizlik şirketi ile anlaşması bulunuyor.

Bakanlık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, anlaşmalı temizlik şirketi çalışanlarının, ücretlerinin ödenmemesini gerekçe göstererek hastane ve sağlık merkezlerindeki hizmetlerini askıya aldığını bildirmişti.

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Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze temizlik hizmetleri

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