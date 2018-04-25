Gazze'deki maaş krizi alım gücünü düşürdü

NUR EBU IYŞE - İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle alım gücünün azalması, satıcıları zarar edecek şekilde fiyatları düşürmek zorunda bırakıyor.

Ramallah merkezli Filistin hükümetinin, Gazze'deki memurların maaşlarında neredeyse bir yıldır kesintiye gitmesi ve bu ay hiç ödeme yapmaması, ay başından bu yana düzenlenen indirim kampanyalarını daha önce görülmemiş şekilde artırdı.

Konuyla ilgili resmi bir açıklaması bulunmayan hükümetin, maaş ödemesi yapmayarak attığı bu adımın, Hamas'ı Gazze'nin kontrolünden vazgeçmeye zorlama amacı taşıdığı belirtiliyor.

Gazze'deki esnaf da ellerindeki ürünlerin bozulmaması için kimi zaman yüzde 50'ye varan kimi zamansa daha fazla bir oranda indirime giderek zarar ediyor.

- Ürünler bozulma riskiyle karşı karşıya

Zaviye halk çarşısında konserve ürünleri satan 23 yaşındaki Ahmed Fayiz, konservelerin depoda yığın halinde beklediğini ve hava sıcaklığının artması nedeniyle bozulma riskiyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

Konserveleri ailesinin temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çok uygun bir fiyata sattığını belirten Fayiz, insanların bu konservelere artık rağbet etmediğini, çocuklarını doyurabilmek için sebze tercih ettiğini aktardı.