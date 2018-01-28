HABER

Gazze'deki memur sorunu

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 18:39 | Son Güncelleme 12 dakika önce

- Hamas tarafından atanan memurlar, kendilerinin Filistin hükümetine ait kurumlara entegre edilmeleri talebiyle gösteri düzenledi

Gazze'de Hamas tarafından atanan memurlar, kendilerinin Filistin hükümetine ait kurumlara entegre edilmeleri talebiyle gösteri düzenledi.

Gazze'de Kamu Memurları Sendikası'nın çağrısı üzerine düzenlenen gösteriye katılanlar, 100 günü aşkın süredir maaşlarını ödemediği gerekçesiyle Filistin hükümetini kınama yönünde sloganlar attı.

Kamu Memurları Sendikası Başkanı Yakub el-Gandur, gösteri sırasında yaptığı konuşmada, "Gazze'deki memurlar, maaşlarının bugüne kadar ödenmemesi nedeniyle ailelerinin ve çocuklarının eğitim geleceğini tehdit eden sorunlar yaşıyor. Geçen 100 günde memurlara ödenen miktar, maaşlarının sadece yüzde 80'nini karşılıyor." dedi.

Filistin hükümetinden, Gazzeli memurları hükümet kurumlarıyla entegre etmesini isteyen Gandur, Filistin uzlaşısının başarıya ulaşmasının memurların sorunlarının çözülmesine bağlı olduğunu ifade etti.

Filistin hükümetinin Gazze'deki memurların maaşlarını ödememesi sık sık protestolara neden oluyor. Göstericiler, Mısır'da imzalanan uzlaşı anlaşması gereğince Gazze'de görevlerini yerine getirmesi gereken Filistin hükümetinin, maaşları ödememesine tepki gösteriyor.

Gazze'de 2006 yılında kurulan Hamas hükümetinin çalışmalarını engellemek amacıyla Ramallah'taki Filistin yönetimi, 14 Haziran 2007'de Gazze'deki memurlarının işe gitmemesi emrini vermiş, bunun üzerine Hamas kendi memur kadrosunu oluşturarak Gazze'deki yönetimi kurma imkânı bulmuştu.

Hamas ve Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler çerçevesinde 12 Ekim 2017'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "Uzlaşı Anlaşması"nı imzalamıştı. Bu kapsamda, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de tüm görevlerini yerine getirmesi kararlaştırılmıştı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

Amed Sportif Faaliyetler, Sivas Belediyespor maçına çıkmıyor!

Amed Sportif Faaliyetler, Sivas Belediyespor maçına çıkmıyor!

Son dakika! Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Burseya tepesini de düşüreceğiz

Son dakika! Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Burseya tepesini de düşüreceğiz

Belhanda, Werder Bremen'le anlaştı

Belhanda, Werder Bremen'le anlaştı

Engin Altan Düzyatan, ikinci kez baba oluyor!

Engin Altan Düzyatan, ikinci kez baba oluyor!

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

TSK açıkladı! Afrin Harekatı'nda 2 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı

TSK açıkladı! Afrin Harekatı'nda 2 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı

Son dakika: Diyarbakır Valiliği yakınlarında patlama!

Son dakika: Diyarbakır Valiliği yakınlarında patlama!

PYD 'Afrin'de Türk helikopteri düşürdük' demişti! Açıklama geldi

PYD 'Afrin'de Türk helikopteri düşürdük' demişti! Açıklama geldi

Yakalanan terörist böyle ağladı! 'Beni Türk askerine verin'

Yakalanan terörist böyle ağladı! 'Beni Türk askerine verin'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da İETT güzergahları, durakları ve sefer saatleri değişiyor!

İstanbul'da İETT güzergahları, durakları ve sefer saatleri değişiyor!

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Kadıköy'de genç kıza yumruk atan saldırgan için karar çıktı

Kadıköy'de genç kıza yumruk atan saldırgan için karar çıktı

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika Türk Tabipler Birliği hamlesi!

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika Türk Tabipler Birliği hamlesi!

Köln ISM Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı

Köln ISM Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı

Son dakika 20 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

Son dakika 20 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.