Gazze'deki memur sorunu

Gazze'de Hamas tarafından atanan memurlar, kendilerinin Filistin hükümetine ait kurumlara entegre edilmeleri talebiyle gösteri düzenledi.

Gazze'de Kamu Memurları Sendikası'nın çağrısı üzerine düzenlenen gösteriye katılanlar, 100 günü aşkın süredir maaşlarını ödemediği gerekçesiyle Filistin hükümetini kınama yönünde sloganlar attı.

Kamu Memurları Sendikası Başkanı Yakub el-Gandur, gösteri sırasında yaptığı konuşmada, "Gazze'deki memurlar, maaşlarının bugüne kadar ödenmemesi nedeniyle ailelerinin ve çocuklarının eğitim geleceğini tehdit eden sorunlar yaşıyor. Geçen 100 günde memurlara ödenen miktar, maaşlarının sadece yüzde 80'nini karşılıyor." dedi.

Filistin hükümetinden, Gazzeli memurları hükümet kurumlarıyla entegre etmesini isteyen Gandur, Filistin uzlaşısının başarıya ulaşmasının memurların sorunlarının çözülmesine bağlı olduğunu ifade etti.

Filistin hükümetinin Gazze'deki memurların maaşlarını ödememesi sık sık protestolara neden oluyor. Göstericiler, Mısır'da imzalanan uzlaşı anlaşması gereğince Gazze'de görevlerini yerine getirmesi gereken Filistin hükümetinin, maaşları ödememesine tepki gösteriyor.