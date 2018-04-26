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Gazze'deki memurların maaşlarının ödenmesi çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 04:31 | Son Güncelleme

ICHR, Gazze'de görevli memurların maaşlarının ödenmesini istedi

Merkezi Ramallah'ta bulunan İnsan Hakları Bağımsız Komisyonu "Ombudsman Ofisi" (ICHR), Gazze'de görevli memurların maaşlarının ödenmesini talep etti.

ICHR tarafından yapılan yazılı açıklamada, memurların maaşlarının ödenmemesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu belirtildi.

Bu durumun aynı zamanda memurlar arasında ayrımcılığa yol açtığı vurgulanan açıklamada, maaşların ödenmesi istendi.

Maaşların ödenmemesinin Gazze'de ekonomik ve toplumsal alanda olumsuz etkilere sebebiyet verdiğine değinilen açıklamada, bu etkiler arasında yoksulluk düzeyinin artması ve ekonomik koşulların kötüleşmesinin yer aldığı kaydedildi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi 12 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki memurların mart ayı maaşlarının ödenmediğini duyurmuştu.

Filistin Kamu Çalışanları Bürosunun verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 58 bin memur görev yapıyor.

ICHR, 1993'te Filistin yönetiminin ilk Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın kararıyla kurulmuştu.

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Gazze memur maaşları

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