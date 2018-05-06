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“Gazze’deki patlamayı İsrail yaptı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 01:01 | Son Güncelleme

Kassam Tugayları: - “Siyonist düşman (İsrail) tarafından Filistin direnişine karşı hazırlanan ciddi bir güvenlik olayını takip etmek için Kassam Tugayları tarafından yürütülen komplike istihbarat operasyonu sırasında Gazze’nin orta kesimindeki ez-Zevayide bölgesinde erdemli mücahitlerimize karşı korkunç bir suç işlenmiştir"

GAZZE (AA) – Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bugün akşam saatlerinde Gazze’de meydan gelen ve 6 Filistinlinin şehit olduğu patlamanın İsrail tarafından hazırlanan bir düzenek sayesinde gerçekleştiğini duyurdu.

Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, patlama, "tehlikeli ve büyük bir olay" olarak değerlendirildi. Açıklamada, “Siyonist düşman (İsrail) tarafından Filistin direnişine karşı hazırlanan ciddi bir güvenlik olayını takip etmek için Kassam Tugayları tarafından yürütülen komplike istihbarat operasyonu sırasında Gazze’nin orta kesimindeki ez-Zevayide bölgesinde erdemli mücahitlerimize karşı korkunç bir suç işlenmiştir.” ifadesine yer verildi.

Patlamanın İsrail tarafından hazırlanan bir durumla meydana geldiğine vurgu yapılan açıklamada, olaya ilişkin ayrıntılı açıklamanın sada sonra yapılacağı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde meydana gelen patlamada 6 Filistinlinin şehit edildiği, 3 kişinin de yaralandığını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Hamas israil İzzeddin el-Kassam Tugayları

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