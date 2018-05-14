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Gazze'deki Sağlık Bakanlığın'dan "acil tıbbi yardım" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 16:25 | Son Güncelleme

Ölü ve yaralı sayısının her saat arttığı Gazze'deki hastanelerde, tıbbi malzeme konusunda ciddi sıkıntı yaşanıyor

GAZZE (AA) - Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, sınırda devam eden barışçıl gösterilere İsrail askerlerinin sert müdahalesi nedeniyle her dakika yaralı sayısının arttığı bölgedeki hastanelerde tıbbi malzeme konusunda ciddi eksiklikler yaşandığını belirterek "acil yardım" çağrısında bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki hastane ve tıp merkezlerine yüzlerce yaralı getirildiği ve tıbbi malzeme konusunda ciddi eksiklik yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, ilgili tüm kurum ve kuruluşlara "acil tıbbi yardım" çağrısı yapıldı.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

Sabah saatlerinden bu yana İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesinde 41 Filistinli şehit olmuş, binden fazla Filistinli de yaralanmıştı.

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Acil Çağrı Gazze Sağlık Bakanlığı

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