Gazze’deki Sağlık Bakanlığından sınır bölgesine uluslararası himaye talebi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugünkü gösterilerde İsrail askerlerinin saldırısı sonucu yaralanan 3 Filistinli şehit oldu. Söz konusu Filistinlilerle beraber 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde şehit olanların sayısı 45'e yükseldi.

Kudra, sağlıkçıların yaşadığı bu tehlikeden dolayı sınırda acil hizmet çalışmalarının durdurulduğunu söyledi.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, Gazze-İsrail sınırında görev yapan sağlık ve ilk yardım birimlerinin uluslararası himaye altına alınması çağrısında bulundu.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail sınırındaki sağlık ve ilk yardım hizmeti veren birimlerin korunması için uluslararası himaye talep etti.

Gösterilerin başından bu yana 45 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, 6 binden fazla gösterici yaralandı. Şehit olanlar arasında 2 gazeteci ve 18 yaş altında olan 4 Filistinli bulunuyor. Yaralılardan bin 673'ü de İsrail askerlerinin kullandığı gerçek mermilerin hedefi oldu.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Yaralıların arasında 58 çocuk ve 29 kadının yanı sıra 6 gazeteci ile 4 sağlık çalışanı da bulunuyor.

Bugünkü gösterilerde, 174'ü İsrail askerlerinin kullandığı gerçek, 19'u plastik mermiyle olmak üzere şu ana kadar en az 883 Filistinli yaralandı.

- Toprak günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

