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Gazze'deki şehit ailelerine ramazan yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 13:42 | Son Güncelleme

Konya İHH İnsani Yardım Derneği, Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında İsrail askerlerince şehit edilen Filistinli ailelere ayni ve nakdi yardımda bulundu

Konya'da hayırseverlerin desteğiyle toplanan ayni ve nakdi yardımlar, Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında İsrail askerlerince şehit edilen Filistinlilerin ailelerine gönderildi.

Konya İHH İnsani Yardım Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ablukası altındaki Gazze'de insani krizin sürdüğü belirtildi.

Bölgede dernek çalışmalarının aralıksız devam ettiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Konya İHH, ABD'nin sözde elçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından Filistin'de çıkan olaylarda katil İsrail askerlerince katledilen şehitlerin ailelerine, yaralılara ve ihtiyaç sahiplerine ramazan ayında yardım ulaştırmak için acil koduyla harekete geçti. Filistin için bir haftada toplanan 450 bin lira, Gazze'deki şehit ailelerine gönderildi. Ayrıca şehit ailelerine ve yaralılara gıda yardımı yapılıyor. Gazze'de binlerce kişiye kumanya, iftar, fitre ve zekat yardımlarında bulunulacak."

Öte yandan derneğin Sarayönü Temsilciliğinin hazırladığı, içinde gıda ve muhtelif ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım tırı, Suriye'deki savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere yola çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze Konya İHH

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