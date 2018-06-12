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Gazze'deki tarihi Büyük Ömer Camisi'nde Kadir Gecesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 05:22 | Son Güncelleme

Gazze'deki tarihi Büyük Ömer Camisi'nde Kadir Gecesi

Gazze'nin en büyük ve en eski camisi olarak bilinen Büyük Ömer Camisi'nde (Ulu Cami), binlerce Müslüman Kadir Gecesi'ni ihya etti.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinden binlerce Filistinli Müslüman, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'ni geçirmek için Büyük Ömer Camisi'ne geldi.

Cami yetkililerinden Ebu Luey el-Cemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç, yaşlı, kadın, erkek, yaklaşık 2 bin Filistinlinin Kadir Gecesi'ni Büyük Ömer Camisi'nde ihya ettiğini söyledi.

Filistinlilerin çoğunun, kadim mimarisi ve ramazan ayı atmosferini hissettiren özel ritüelleri nedeniyle bu camiyi tercih ettiğini kaydeden Cemal, gelenlerin, Kur'an-ı Kerim okuduğu, dini sohbetlere katıldığı, namaz kılıp, dua ederek geceyi ihya etmeye çalıştığını aktardı.

Cemal, cemaatin özellikle, İsrail'in uyguladığı ablukanın kaldırılması ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların serbest bırakılması için dua ettiğini belirtti.

Gazze Şeridi'nin maruz kaldığı ekonomik zorluklara işaret eden Cemal, tüm yaşanan ağır şartlara rağmen cami yönetimi olarak geceyi ibadetle geçirenlere sahur yemeği dağıtabildiğini sözlerine ekledi.

Gazze'deki önemli tarihi eserlerden biri olan, Memluklu ve Osmanlı dönemine ait mimari özellikleriyle dikkati çeken "Büyük Ömer Camisi", cuma ve ramazanda teravih namazlarında bölge sakinlerinin rağbet ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze kadir gecesi

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