GAZZE (AA) - Gazze'deki "Ablukayla Mücadele Halk Komitesi", İsrail'in 12 yıldır uyguladığı ablukanın kaldırılması için bir kez daha uluslararası topluma çağrıda bulundu.
Komite Başkanı Cemal el-Hudari, Gazze'de yaptığı basın açıklamasında, bölgedeki hayat şartlarının her geçen gün kötüleştiğini belirterek, "Gazze, çağdaş tarihin en uzun ablukasına maruz kaldı. Abluka, bölgede yaşayan 2 milyon Filistinlinin hayatını, sağlık, ekonomi, insani ve eğitim başta olmak üzere her alanda ciddi anlamda olumsuz etkiledi." dedi.
İsrail'in uyguladığı ablukanın "yasa dışı, gayri ahlaki, insanlık dışı ve uluslararası hukuka aykırı" olduğunu belirten Hudari, uluslararası topluma bölgede daha fazla trajedi yaşanmaması için harekete geçme çağrısı yaptı.
Filistin'de 2006'da yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından İsrail, Gazze Şeridi'ne kara, deniz ve havadan abluka uygulamaya başlamıştı. Uluslararası tepkilere rağmen Gazze'ye yönelik abluka aralıksız devam ediyor.
Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde yoksulluk oranı yüzde 53'ü buluyor. Bölgede işsizlik ise yüzde 44 seviyesinde.
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