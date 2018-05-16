Gazze’den Esenler’e canlı telefon bağlantısı gerçekleştirildi 

ABD’nin Tel- Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararına ve Gazze’de yaşanan katliama tepkiler sürüyor. NEKBE(Filistin Büyük Felaketi) 70’inci yıl dönümü münasebetiyle Uluslararası Kudüs ve Filistin Destek Birliğinin Esenler Belediyesi işbirliğiyle “Geri Dönüş Çadırı” faaliyeti düzenledi. Dörtyol Meydanı’na çadır kuran Esenler Belediyesi de Filistin’e destek veriyor. Bu kapsamda düzenlenen programda Beytül Makdis Öncüler Derneği Kudüs Akademisi Başkanı Ahmed Harara ve Beytül Kudüs Öncüler Derneği Kudüs Akademisi Başkan Yardımcısı Muharrem Güneş Gazze’de yaşanan katliama tepki gösterdi.

İSTANBUL,(DHA)-ESENLER Belediyesi Filistinlilere destek vermek amacıyla Gazze’den Esenler’e telefon bağlantısı gerçekleştirdi. Gazze’de bulunan Filistin kurtarma ekiplerinin sözcüsü Adham Ebu Selimiye, Filistin Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muhammed El- Medhun, Gençlik ve Spor Bakanlığı müşaviri Jamal Ahmad Alıkeili Esenler’e canlı telefon bağlantısı gerçekleştirdi. Telefon bağlantılarında Filistinliler zor ve sıkıntılı günler yaşadıklarını söyledi.

Gazze’de bulunan Filistin kurtarma ekiplerinin sözcüsü Adham Ebu Selimiye, Filistin Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muhammed El- Medhun, Gençlik ve Spor Bakanlığı müşaviri Jamal Ahmad Alıkeili Esenler’e canlı telefon bağlantısı gerçekleştirdi.

“GAZZE’DE SIKINTILI VE ZOR GÜNLER YAŞIYORUZ”

Canlı telefon bağlantısı gerçekleştiren Filistin Gençlik ve Spor Bakanlığı müşaviri Jamal Ahmad,”Bizler bugün Gazze’de sıkıntılı ve zor günler yaşıyoruz. Kardeşlerimiz Mescid-i Aksa’yı zalim ABD’ye ve siyonist İsrail’e karşı korumak için halkımız ile direniş gösteriyoruz. Sizlerden daha fazla destek olmanızı, bizim yanımızda olmanızı ve sesinizi yükseltmenizi istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“DİRENİŞ GÖSTERMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Filistin Kurtarma ekiplerinin sözcüsü Adham Ebu Selimiye de,” Şu anda size Gazze’nin sıfır noktasından sesleniyorum. Dökülen kanların, gözümüzün önünden birer birer düşen kardeşlerimizin gözleri önünde size sesleniyorum. Burada kardeşlerimiz ciddi fedakarlık göstererek İsrail’in açtığı ateşlerle, canlarını Allah için, Kudüs için, Filistin toprakları için feda ediyorlar. Bizler de direniş göstermeye devam ediyoruz” dedi.

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