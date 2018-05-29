Gazze'den İsrail'e düzenlenen havan saldırısı

KUDÜS (AA) - Gazze Şeridi'nden sınırdaki çeşitli İsrail bölgelerine havan saldırısı düzenlenmesi sonucu yaralı sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.

Haaretz gazetesinin internet sayfasında yayınlanan habere göre, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, havan saldırısı düzenlenmesi sonucu yaralananların sayısının 3'ü asker 5 kişi olduğu belirtildi.

Açıklamada, Gazze'den atılan havan mermilerinin çoğunun Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

İsrail'in "Kanal 10" televizyonu, Gazze sınırındaki Aşkol Yahudi yerleşim biriminde 3 İsraillinin Gazze'den atılan roketler nedeniyle yaralandığını duyurmuştu.

Öte yandan, İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada da "İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nde Hamas ve İslami Cihad'a ait 7 noktada 35 hedefi vurduğu ifade edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de resmi Twitter hesabından, bu sabah Gazze'den İsrail'in birçok bölgesine 25 havan mermisiyle saldırıda bulunulduğunu, bunların çoğunun demir kubbe savunma sistemiyle engellendiğini duyurmuştu.

Bir başka ordu kaynağından yapılan açıklamada ise toplu olarak fırlatılan 25 havan mermisinin dışında iki ayrı havanlı saldırının daha yapıldığı, bunların Askalan Bölge Meclisi'ne düştüğü öne sürülmüştü.

İsrail'in son iki günde Gazze'deki Hamas ve İslami Cihad örgütlerine ait bazı merkezlere düzenlediği hava saldırıları sonucu 4 Filistinli şehit olmuştu.

