HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Gazze'den İsrail'e düzenlenen havan saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 20:45 | Son Güncelleme

Gazze'den İsrail'e düzenlenen havan saldırısı

KUDÜS (AA) - Gazze Şeridi'nden sınırdaki çeşitli İsrail bölgelerine havan saldırısı düzenlenmesi sonucu yaralı sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.

Haaretz gazetesinin internet sayfasında yayınlanan habere göre, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, havan saldırısı düzenlenmesi sonucu yaralananların sayısının 3'ü asker 5 kişi olduğu belirtildi.

Açıklamada, Gazze'den atılan havan mermilerinin çoğunun Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

İsrail'in "Kanal 10" televizyonu, Gazze sınırındaki Aşkol Yahudi yerleşim biriminde 3 İsraillinin Gazze'den atılan roketler nedeniyle yaralandığını duyurmuştu.

Öte yandan, İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada da "İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nde Hamas ve İslami Cihad'a ait 7 noktada 35 hedefi vurduğu ifade edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de resmi Twitter hesabından, bu sabah Gazze'den İsrail'in birçok bölgesine 25 havan mermisiyle saldırıda bulunulduğunu, bunların çoğunun demir kubbe savunma sistemiyle engellendiğini duyurmuştu.

Bir başka ordu kaynağından yapılan açıklamada ise toplu olarak fırlatılan 25 havan mermisinin dışında iki ayrı havanlı saldırının daha yapıldığı, bunların Askalan Bölge Meclisi'ne düştüğü öne sürülmüştü.

İsrail'in son iki günde Gazze'deki Hamas ve İslami Cihad örgütlerine ait bazı merkezlere düzenlediği hava saldırıları sonucu 4 Filistinli şehit olmuştu.

PARTNERBen olsam beni bırakmazdımBen olsam beni bırakmazdım
İYİ Parti'nin milletvekili adayı Mehmet Akalın'ın adaylığı YSK tarafından düşürüldü!İYİ Parti'nin milletvekili adayı Mehmet Akalın'ın adaylığı YSK tarafından düşürüldü!
Türkiye S-400 için beklerken, Rusya S-500'ü resmen denediTürkiye S-400 için beklerken, Rusya S-500'ü resmen denedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
5 yaralı Gazze israil roket atışı

En Çok Okunan Haberler

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Yeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı, bir tornavida kariyerini bitirdi

Yeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı, bir tornavida kariyerini bitirdi

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fetih Özel Programı'nda CHP'ye gönderme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fetih Özel Programı'nda CHP'ye gönderme!

AK Parti Bağcılar Gençlik Kolu Başkanı Sinan Erdem Arslan'ın polise tokat attığı iddia edildi

AK Parti Bağcılar Gençlik Kolu Başkanı Sinan Erdem Arslan'ın polise tokat attığı iddia edildi

İran'da havalimanı yakınında eğitim uçağı düştü: 2 ölü!

İran'da havalimanı yakınında eğitim uçağı düştü: 2 ölü!

İYİ Parti'nin milletvekili adayı Mehmet Akalın'ın adaylığı YSK tarafından düşürüldü!

İYİ Parti'nin milletvekili adayı Mehmet Akalın'ın adaylığı YSK tarafından düşürüldü!

Türkiye S-400 için beklerken, Rusya S-500'ü resmen denedi

Türkiye S-400 için beklerken, Rusya S-500'ü resmen denedi

Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti!

Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.