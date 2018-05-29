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Gazze'den İsrail'e düzenlenen havan saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 23:57 | Son Güncelleme

Saldırıların sorumluluğunu Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri üstlendi

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nden sınırdaki çeşitli İsrail bölgelerine düzenlenen havan saldırılarının sorumluluğunu, Hamas ve İslami Cihad hareketleri üstlendi.

Konuya ilişkin yapılan ortak açıklamada, "Başta Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri'ne ait yerler olmak üzere İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşılık gün boyunca Gazze'den İsrail'e onlarca saldırı düzenlendi." ifadeleri kullanıldı.

"İsrail'in saldırılarında bazı mücahitler şehit oldu" denilen açıklamada, İsrail'in savunmasız sivil halka karşı işlediği suçların bedelini ödemekten kaçmak amacıyla son 48 saatte Filistin halkını ve direnişçileri hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'deki askeri mevzilere yönelik havan saldırılarının amacının "ilgili kişilere işledikleri suçlara karşı hiçbir şekilde suskun kalınmayacağını" göstermek olduğu kaydedildi.

İsrail'e Filistin halkını hedef almaya devam etmemesi uyarısında bulunulan açıklamada, direniş gruplarının İsrail'in ihlalleri karşısında her türlü seçeneği kullanacağı aktarıldı.

- Ne olmuştu?

İsrail'in "Kanal 10" televizyonu, Gazze sınırındaki Aşkol Yahudi yerleşim biriminde 3 İsraillinin Gazze'den atılan roketler nedeniyle yaralandığını duyurmuştu.

Öte yandan, İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada da "İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nde Hamas ve İslami Cihad'a ait 7 noktada 35 hedefi vurduğu ifade edilmişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de sosyal medya hesabından, bu sabah Gazze'den İsrail'in birçok bölgesine 25 havan mermisiyle saldırıda bulunulduğunu, bunların çoğunun demir kubbe savunma sistemiyle engellendiğini duyurmuştu.

Bir başka ordu kaynağından yapılan açıklamada ise toplu olarak fırlatılan 25 havan mermisinin dışında iki ayrı havanlı saldırının daha yapıldığı, bunların Askalan Bölge Meclisi'ne düştüğü öne sürülmüştü.

İsrail'in son iki günde Gazze'deki Hamas ve İslami Cihad örgütlerine ait bazı noktalara düzenlediği hava saldırıları sonucu 4 Filistinli şehit olmuştu.

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Gazze Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Kudüs Seriyyeleri

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